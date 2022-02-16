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الخارجية الأميركية: هناك أكثر من 150 ألف جندي روسي حالياً على حدود أوكرانيا

16
FEBRUARY
2022
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قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن هناك 150 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا في الوقت الحالي وأن الروس لديهم القدرات الحربية لبدء الهجوم.
وأوضح برايس أنه رغم ما يتم رؤيته على الأرض، فإنه لا يزال هناك نافذة مفتوحة لحل سلمي للأزمة.
وأفاد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الأربعاء، بأن "هناك أكثر من 150 ألف جندي روسي الآن على الحدود، وهذا رقم ضخم ونحن نعلم أيضا أن الروس بقدراتهم الحربية قد يحدث ذلك في أي لحظة".
وتابع المسؤول الأميركي، بأنه "نقوم بما في وسعنا لحل سلمي للأزمة في أوكرانيا، وهذه الجهود لن تثمر إلا إذا رغبت موسكو في خفض التصعيد ولكننا رأينا العكس، فالمزيد من القوات تذهب للحدود".
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أنه على مدار الأسابيع الماضية، يبث مسؤولون روس قصصا في الصحافة كذريعة لغزو أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، أضاف نيد برايس، قائلا: "بلينكن مستعد لمقابلة لافروف في الوقت المناسب وقد نقلنا ذلك لوزير الخارجية (الروسي)".

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