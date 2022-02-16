العراق.. إحباط محاولة تفجير برجين لنقل الكهرباء في صلاح الدين

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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء: "إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين".

جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني في العراق، بحسب وكالة الانباء الرسمية العراقية.

وقال البيان إن: "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في المحافظة".

وأوضحت أن: "عملية التفجير المفترضة كانت ستتم بواسطة عبوتيين ناسفتين تم وضعهما على ركائز البرجين في "خط نقل كهرباء قيارة - كركوك بالتحديد برج 51 وبرج 52"."

وذكر البيان أنه: "جرى الاتصال بقيادة عمليات صلاح الدين بهدف تفكيك العبوات التي تمت معالجتهما موقعيا دون حادث يذكر".