لافروف: موسكو قد تفرض عقوبات على بريطانيا

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه من المحتمل أن تقر الحكومة قانونا ينص على إمكانية فرض عقوبات على الشركات والمواطنين البريطانيين.

وأشار لافروف إلى أن هذا الإجراء يأتي ردا على وثيقة مماثلة تتعلق بالكيانات القانونية الروسية المتواجدة في المملكة المتحدة.

ونوه لافروف إلى أن لندن تدرس إدراج إضافات إلى قوانينها، والتي "لم تعد مرتبطة بأوكرانيا بأي شكل من الأشكال"، لكنها في الوقت نفسه تمنح السلطات البريطانية الفرصة "لفرض عقوبات على أي منظمات أو أفراد أو كيانات قانونية مرتبطة مع الدولة الروسية".