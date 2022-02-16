شمخاني: الاتفاق النووي أصبح "كطلقة فارغة"

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أعلن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على تويتر أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية أصبح "كطلقة فارغة".

وقال: "أخفقت الولايات المتحدة وأوروبا في الوفاء بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). أصبح الاتفاق الآن كطلقة فارغة بالنسبة لإيران في المجال الاقتصادي ورفع العقوبات. لن يكون هناك مفاوضات بعيدا عن الاتفاق النووي مع أمريكا غير ملتزمة وأوروبا سلبية".

وتجري إيران والقوى العالمية محادثات في فيينا في الوقت الراهن لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 وأعاد فرض عقوبات كبلت الاقتصاد الإيراني.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "غياب الرغبة الجادة من جانب الغرب للتوصل إلى اتفاق جيد يتسم بالمصداقية في فيينا أدى إلى إطالة أمد المحادثات بلا داع".



وتجرى المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء أوروبيين في فيينا منذ أبريل نيسان وسط تنامي مخاوف الغرب بشأن تسارع وتيرة تطور البرنامج النووي الإيراني، والذي يرى الغرب أنه لا يمكن وقفه ما لم يتم إبرام اتفاق قريبا.