الكرملين يعلّق على رغبة بايدن مواصلة المحادثات... وماذا عن "الهجوم الإلكترونيّ"؟

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وصف الكرملين الأربعاء رغبة الرئيس الأميركي جو بايدن مواصلة المحادثات بشأن أزمة أوكرانيا بأنها "إيجابية"، فيما أعلنت موسكو بأنها تسحب جزءا من قواتها من حدود جارتها.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "إنه أمر إيجابي أن الرئيس الأميركي يشير أيضا إلى استعداده بدء مفاوضات جدية".

وفي سياق آخر، نفى الكرملين مسؤوليته عن هجوم إلكتروني استهدف مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية وقواتها المسلحة ومصرفين حكوميين.



وقال الناطق باسم الكرملين للصحافيين بعدما أشارت كييف إلى احتمال أن يكون الهجوم من جانب روسيا "كما هو متوقع، تواصل أوكرانيا تحميل روسيا مسؤولية كل شيء. لا علاقة لروسيا بأي هجمات لحجب الخدمة".