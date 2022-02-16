محادثات كورية إيرانية حول أصول طهران المجمدة في سيئول

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بحثت كوريا الجنوبية وإيران، في لقاءات ثنائية، سبل حل النزاعات المستمرة منذ سنوات بشأن أصول طهران المجمدة في سيئول، بموجب العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن الجانبين ناقشا خلال الاجتماعات التي استمرت يومين، خيارات السداد التفصيلية وإمكانية استئناف تجارة النفط استعدادا لتخفيف الولايات المتحدة المحتمل للعقوبات عن إيران.

وشارك مصرفيون إيرانيون ومسؤولون من شركة النفط الحكومية ووزارة البترول في الاجتماع مع مسؤولي الحكومة والشركات الكورية الجنوبية للحديث عن القضايا الاقتصادية المعلقة.

ولا تزال العلاقات الثنائية متوترة بسبب 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية مجمدة في بنكين كوريين بسبب العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق التاريخي.