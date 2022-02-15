ماذا طلب وزير الخارجية الأميركيّ من نظيره الروسي؟

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طلب وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الثلاثاء من نظيره الروسي سيرغي لافروف “احتواء فعليا وملحوظا للتصعيد ويمكن التحقق منه” عند الحدود الاوكرانية، بحسب بيان لوزارة الخارجية الاميركية.

ونقل المتحدث باسم الخارجية نيد برايس عن بلينكن قوله خلال مكالمة هاتفية جديدة بين الوزيرين “اذا كان اي اعتداء روسي جديد على اوكرانيا سيؤدي الى رد سريع وشديد وموحد عبر الاطلسي، فاننا نبقى ملتزمين لصالح مسار دبلوماسي ونعتقد ان حل الازمة في شكل سلمي لا يزال ممكنا”.

وأبدى بلينكن مجددا “القلق المستمر” للولايات المتحدة إزاء “إمكان تنفيذ روسيا غزوا لأوكرانيا في أي وقت”.

وفي حين أعلنت موسكو الثلاثاء أنها أمرت ببدء عودة القوات المنتشرة حول أوكرانيا، شدد وزير الخارجية الأميركي على “ضرورة أن يكون احتواء التصعيد فعليا وملحوظا ويمكن التحقق منه”، وفق البيان.

وأعرب بلينكن عن “توقه” لتلقي “رد مكتوب” على المقترحات الأميركية الأخيرة بشأن المحادثات حول الأمن الأوروبي. وتعهّدت روسيا تسليم الولايات المتحدة ردّها “في الأيام المقبلة”، وفق الخارجية الأميركية.

ويصر الأميركيون على أن روسيا التي حشدت أكثر من مئة ألف عسكري عند الحدود مع أوكرانيا قادرة على إطلاق حملة عسكرية لغزو جارتها في أي وقت. لكن موسكو تنفي وجود أي نية لديها لغزو أوكرانيا، وتطالب بضمانات بعدم انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي.

من جهته، ندد لافروف بـ”الخطاب العدائي الذي تعتمده واشنطن” ودعا “إلى حوار براغماتي حول مجمل المسائل التي تطرحها روسيا”، وفق بيان روسي.