ريال مدريد يعلن وفاة أسطورته سوتر

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء: "وفاة نجمه السابق كارلوس سوتر عن عمر ناهز 86 عاما".

وقال النادي الملكي في بيان: "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة كارلوس سوتر، اللاعب الذي كان جزءا من نادينا في موسم 1956-1957، وفاز معنا بكأس أوروبا والدوري الإسباني والكأس اللاتينية".

وأضاف: "يتقدم ريال مدريد بأحر التعازي وينقل مودته لجميع أفراد عائلة سوتر وزملائه والمقربين منه".

وأكمل البيان: "توفي كارلوس سوتر عن عمر ناهز 86 عاما. يتقدم ريال مدريد بتعازيه لجميع مشجعي الريال".