أوكرانيا: هجوم سايبراني يعطّل أنظمة بنكية وموقع وزارة الدفاع

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تعرّضت عدة مواقع وأنظمة أوكرانية إلكترونية، بينها موقع وزارة الدفاع وشبكات عدد من البنوك، لهجمات سايبرانية أدت إلى تعطلها.

وقالت مصادر حكومية لصحيفة «برافدا» الأوكرانية إن المواقع التي تعرضت للهجوم وتم تحديدها حتى الآن هي موقعا وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وموقعا بنكي «Privatbank» و«Oschadbank».



وفي تفاصيل الهجوم، أبلغ مستخدمون أوكران أنهم لا يمكنهم إجراء المعاملات البنكية ولا سحب الأموال، لتعلن السلطات وجود هجوم «DDOS» قوي جداً «وغير مسبوق» يستهدف المواقع السابقة.



ولم يحمّل الجانب الأوكراني حتى الآن المسؤولية لأية جهة.



وليل 14 شباط الجاري، اخترق قراصنة العديد من المواقع الحكومية الأوكرانية، بما في ذلك وزارتا التعليم ووزارة الخارجية، ونشروا رسالتهم بثلاث لغات هي الأوكرانية والروسية والبولندية.



وقال خبراء حكوميون إن هجوم القراصنة على مواقع الحكومة الأوكرانية في تلك الليلة تم تنفيذه من روسيا.