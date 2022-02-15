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كوريا الجنوبية تدعو نيويورك لمنع جرائم الكراهية ضد الأشخاص من ذوي الأصول الآسيوية

15
FEBRUARY
2022
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قالت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إنها ستدعو السلطات في نيويورك، إلى بذل الجهود الوقائية لمنع جرائم الكراهية ضد الأشخاص من ذوي الأصول الآسيوية.
 
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن القنصل العام الكوري الجنوبي لدى نيويورك "جونغ بيونغ-هوا يخطط للقاء مع مفوض الشؤون الدولية لمدينة نيويورك إدوارد ميرملشتاين في يوم 18 فبراير".
 
ونقلت "يونهاب" عن مصدر بالوزارة، أنه من المتوقع أن ينقل القنصل العام مخاوف الجالية الكورية الجنوبية لدى نيويورك من زيادة جرائم الكراهية ضد الأشخاص ذوي الأصول الآسيوية إلى سلطات نيويورك، ويدعوها إلى بذل المدينة مزيدا من الجهود الوقائية.
 
وزادت سلسلة جرائم الكراهية من مخاوف الجالية الكورية الجنوبية لدى الولايات المتحدة في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة ارتفاعا في عدد حوادث الكراهية ضد الأشخاص من الأصول الآسيوية منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا الجديد.
روسيا اليوم
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