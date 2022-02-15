living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الولايات المتحدة.. رصد سلالة من إنفلونزا الطيور في كنتاكي وفيرجينيا

15
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مسؤولو الصحة، إنهم رصدوا سلالة من إنفلونزا الطيور في كنتاكي وفيرجينيا، تشير إلى تفشي الإنفلونزا بعد نفوق 30 ألف ديك رومي في مزرعة في إنديانا الأسبوع الماضي.
 
وأكدت خدمة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (APHIS)، وجود إنفلونزا الطيور في قطيع من الدجاج التجاري في مقاطعة فولتون، كنتاكي، وقطيع من الطيور مختلطة الأنواع في مقاطعة فوكوير، فيرجينيا.
 
وأوضحت الهيئة في بيان، أن الدجاج في القطيعين المصابة بالإنفلونزا، سيتم عزلها وقتلها، مضيفة أنه لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بشرية بالفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن.
 
وفرض مسؤولو الدولة، الحجر الصحي على المباني المتضررة بالإنفلونزا، وسيتم إخلاء الطيور الموجودة في الممتلكات لمنع انتشار المرض. 
 
ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن اكتشافات إنفلونزا الطيور لا يمثل مصدر قلق فوري للصحة العامة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout