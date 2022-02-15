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مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي: سنرد حال قتل مواطنينا في مكان ما

15
FEBRUARY
2022
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن روسيا ستحمي مواطنيها في أي مكان في العالم.
 
وقال في حديث لصحيفة "غارديان": "يجب أن لا تتفاجأ إذا نفذنا ضربة جوابية ... إذا بدأوا (الأوكرانيون) بوقاحة في قتل المواطنين الروس في مكان ما - في دونباس أو في أي مكان آخر".
 
وأشار الدبلوماسي في الوقت ذاته إلى أن روسيا لن تهاجم اي دولة مجاورة إذا لم يستفزها أحد.
 
وذكر أن عدد العسكريين الروس المتواجدين حاليا بالقرب من الحدود الأوكرانية يتفق مع عدد العسكريين المشاركين في المناورات "الغرب-21" في سبتمبر الماضي، مضيفا أن هذا العدد من العسكريين لم يعجب أحدا آنذاك.
 
تتهم الدول الغربية موسكو في الأشهر الأخيرة بالتحضير لشن "هجوم" على أوكرانيا، معززة تواجدها في شرق أوروبا. وترفض روسيا كل هذه الاتهامات مشيرة إلى أنها تقوم بنقل قواتها في أراضيها وأنها لا تعد طرفا مشاركا في النزاع الأوكراني ولا تنتهك أي اتفاقيات خلافا لكييف التي ترفض تنفيذ اتفاقيات مينسك.
روسيا اليوم
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