كازاخستان تعلن اعتقال أجنبيين شاركا في عملية الاستيلاء على إدارة مدينة ألما آتا

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أعلنت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في كازاخستان أن أجهزة الأمن احتجزت أجنبيين اثنين كانا قد شاركا في الاستيلاء على مبنى الإدارة المحلية بمدينة ألما آتا أوائل يناير الماضي.

وقال بيان بالخصوص: "حدد التحقيق اثنين من المواطنين الأجانب الذين شاركوا بنشاط في أعمال الشغب الجماعية في ألما آتا أثناء الاستيلاء على مبنى أكيمات الإداري في المدينة ليلة 4-5 يناير 2022. الشخصان المعنيان استخدما وسائل عنف وحشية ضد موظفين عزل من جهاز الأمن كانوا يدافعون عن المبنى".

وأفاد مكتب المدعي العام في كازاخستان بأن رجال الشرطة تعرضوا لإصابات بدنية ناجمة عن استخدام معدات خاصة جهزت مسبقا مثل الدروع والهراوات، مضيفا "تم تحديد هويات المجرمين. وفي 1 فبراير، وبإقرار من المحكمة، تم اعتقالهما. وتنص المادة 272 من القانون الجنائي، الجزء 2 على المشاركة في أعمال شغب جماعية، وتتحدث المادة 380 الجزء 3، الفقرة 1.4، عن استخدام العنف ضد ممثلي السلطة".