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هذا هو الموعد المحتمل لبدء الغزو الروسي على أوكرانيا

15
FEBRUARY
2022
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين لرفع علم البلاد من المباني وترديد النشيد الوطني في وقت واحد يوم 16 شباط، وهو التاريخ الذي وصفته بعض وسائل الإعلام الغربية بأنه موعد البداية المحتملة لغزو روسي.

وشدد المسؤولون الأوكرانيون على أن زيلينسكي لا يتوقع هجوما في ذلك التاريخ. ونقلت عدة مؤسسات إعلامية غربية عن مسؤولين أميركيين ومسؤولين آخرين ذكر التاريخ على أنه الموعد الذي ستكون القوات الروسية جاهزة فيه لشن هجوم.

وقال زيلينسكي في خطاب إلى الأمة مسجل في مقطع فيديو: "يقولون لنا إن 16 شباط سيكون يوم الهجوم. سنجعله يوم وحدة". وأضاف: "يحاولون تخويفنا بتحديد موعد من جديد لبدء العمل العسكري. في ذلك اليوم سنرفع علمنا الوطني ونظهر للعالم بأسره وحدتنا".

وأصدر مكتب زيلينسكي نص مرسوم يدعو جميع القرى والبلدات في أوكرانيا إلى رفع علم البلاد يوم الأربعاء وأن تردد الأمة بأكملها النشيد الوطني في الساعة العاشرة صباحا. كما دعا إلى زيادة رواتب الجنود وحرس الحدود.

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