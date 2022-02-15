living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصاروخ الذي سيرتطم بالقمر.. "صنع في الصين"

15
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يقول خبراء الفلك إنهم أخطأوا في قراءة تحديد هوية الصاروخ الذي سيرتطم بسطح القمر في أوائل مارس المقبل، إذ اتضح أنه "صنع في الصين"، وليس من صناعة شركة "سبيس إكس".

ومن المتوقع أن يرتطم الصاروخ بالفعل بسطح القمر في الرابع من مارس المقبل، ولكن على عكس ما تم الإعلان عنه، لم يتم بناؤه بواسطة شركة "سبيس إكس" لمؤسسها الملياردير إيلون ماسك، وإنما بواسطة بكين، كما يقول الخبراء الآن.

يُقال الآن أن الصاروخ هو بالتأكيد "065 بي"، وهو معزز لصاروخ "تشانغ إي 5 – تي 1"، الذي تم إطلاقه في العام 2014 كجزء من برنامج استكشاف القمر التابع لوكالة الفضاء الصينية.

وجاء الإعلان المفاجئ عن عالم الفلك بيل غراي، الذي حدد التأثير المستقبلي لأول مرة، واعترف بخطئه في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وقال عالم الفلك جوناثان ماكدويل، الذي يدعو إلى تنظيم أكبر لنفايات الفضاء، في تغريدة على تويتر: "هذا الخطأ الصادق يؤكد فقط على مشكلة عدم وجود تتبع مناسب لأجسام الفضاء السحيق هذه".

وكتب في المنشور: "كان الجسم يتسم بالسطوع الذي نتوقعه، وظهر في الوقت المتوقع ويتحرك في مدار معقول".

لكنه أضاف "بعد فوات الأوان، كان يجب أن ألاحظ بعض الأشياء الغريبة" حول مداره.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، في أواخر يناير الماضي، إنها ستحاول مراقبة الحفرة التي ستتشكل نتيجة ارتطام هذا الجسم بسطح القمر، وذلك بفضل مسبارها الذي يدور حول القمر، المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية.

ووصفت الوكالة الحدث بأنه "فرصة بحث مثيرة".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout