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شويغو لبوتين: النشاط العسكري الأمريكي في الشرق غير مفهوم وغير مبرر

15
FEBRUARY
2022
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روسيا اليوم: أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن النشاط العسكري للولايات المتحدة في أقصى شرق روسيا يبدو غير مفهوم وغير مبرر.

 

وخلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، علق شويغو على الحادث الأخير مع غواصة أجنبية تم الكشف عن وجودها في المياه الإقليمية الروسية قرب جزر الكوريل، والتي تم طردها من قبل القوات البحرية الروسية المضادة للغواصات باستخدام وسائل خاصة.

 

وأشار إلى أن الغواصة الأجنبية وعلى الأرجح أنها أمريكية، وتم اكتشافها أثناء تدريبات الأسطول الحربي الروسي في المحيط الهادئ، توغلت إلى داخل المياه الإقليمية الروسية على مسافة 4 كم وتم طردها نتيجة اتخاذ إجراءات مناسبة باستخدام "وسائل خاصة"، استغرقت ثلاث ساعات.

 

وقال الوزير إنه "لا يمكن فهم هذا النشاط للولايات المتحدة في الشرق (الروسي) ولا مبرر له".

 

وفي استعراضه لسير التدريبات العسكرية واسعة النطاق، التي تجريها روسيا في الوقت الحالي، قال شويغو إنها تجري بمشاركة جميع المناطق العسكرية وجميع الأساطيل الحربية الروسية.

 

وذكر وزير الدفاع أن جزءا من التدريبات الجارية حاليا قد دخل مرحلته الختامية فيما تقترب تدريبات أخرى من انتهائها.

روسيا اليوم
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