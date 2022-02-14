في ذكرى اغتيال الحريري.. 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش!

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في الذكرى الـ 17 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن تقديم مكافأة قد تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش المدان بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من اجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية على "تويتر" تغريدة قال فيها إنّ سليم عياش هو "عضو في فرقة الاغتيالات التابعة لحزب الله والتي تتلقى أوامرها مباشرة من (الأمين العام لحزب الله السيد) حسن نصرالله. أدين عياش بالتورط في اغتيال رفيق الحريري. إذا كان بإمكانك تقديم معلومات عنه، فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة".