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"مغتصب خطير" يفر من سجن بريطاني.. وتحذيرات للنساء والفتيات

14
FEBRUARY
2022
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طلبت السلطات البريطانية من السكان، المساعدة في البحث عن مغتصب هرب من السجن، حيث كان يخضع لعقوبة السجن مدى الحياة، بعد سنوات من جرائم الاعتداء على النساء والفتيات.

وقالت شرطة لينكولنشاير إن الهارب بول روبسون يمكن أن يتسبب في "ضرر حقيقي لأي شخص يصادفه"، داعية للاتصال بالرقم المخصص للشرطة على الفور في حال رؤيته.

وتم الإبلاغ عن اختفاء روبسون، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي، من سجن في بوسطن بلينكولنشاير، حوالي الساعة السابعة من صباح الأحد.
وحُكم على الرجل بالسجن مدى الحياة عام 2000، بعد أن اقتحم منزل امرأة ووضع غطاء وسادة على رأسها، وسكينا على رقبتها، واعتدى عليها.

ووصف قاض في محكمة أكسفورد الهارب بأن "لديه بالفعل تاريخ طويل من الاعتداءات الجنسية العنيفة على النساء والفتيات"، وبأنه "تهديد للإناث".

وكانت ضحايا جرائم روبسون نساء وفتيات، أصغرهن في الثامنة من عمرها، قبل أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ووصفت الشرطة الرجل البالغ من العمر 56 عاما بأنه "يتمتع ببنية نحيلة ولديه رأس أصلع ولحية طويلة"، لافتة إلى أنها اعتقدت في البداية بأنه لا يزال في منطقة بوسطن، لكنها قالت الآن إنه يمكن أن يكون "في أي مكان في البلاد".

وفي بيان صدر مساء الأحد، قال رئيس المباحث آندي كوكس: "ما زلنا نعمل بلا كلل لتحديد مكان بول روبسون. يمكن أن يكون في أي مكان بالبلاد، ونحن حريصون حقا على الاستماع إلى الجمهور الذي من المحتمل أن يكونوا رأوه، حتى نتمكن من إخراج هذا الرجل من شوارعنا".

وأضاف البيان: "روبسون مجرم جنسي خطير، وبينما يمثل خطرا خاصا على النساء والأطفال الصغار، أعتقد أنه يمكن أن يسبب ضررا حقيقيا لأي شخص يصادفه".

واستطرد: "إذا رأيت روبسون، من فضلك لا تقترب منه ولا تحاول القبض عليه بنفسك. اتصل بالرقم 999 على الفور".

 

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