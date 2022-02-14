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كوريا الجنوبية تتوقع ارتفاع عدد الوفيات والحالات الخطيرة بسبب كورونا في البلاد

14
FEBRUARY
2022
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توقع مسؤول صحي في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن ترتفع حالات الوفيات والحالات الخطيرة بفيروس كورونا هذا الأسبوع، وسط تجاوز حصيلة الإصابات اليومية بكورونا 50 ألف إصابة.
 
وأوضح المسؤول الصحي سون يونغ-ريه، أن ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بكورونا يؤدي إلى زيادة عدد حالات الإصابة لكبار السن، ومن المتوقع أن تبدأ الحالات الخطيرة في الارتفاع هذا الأسبوع نظرا لأن ارتفاع الحالات الخطيرة يأتي بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من زيادة حالات الإصابة.
 
وأفاد سون بأن النظام الطبي يكون قادرا على إدارة ما يصل إلى 1,500 مريض في حالات خطيرة، فيعد العدد الحالي الذي يتراوح بين 200 و400 حالة هو مستوى مستقر.
 
وأضاف، أن الهدف الأكثر أهمية هو إدارة الحالات الخطيرة ضمن قدرة الإدارة وسط توقعات بزيادة الحالات الخطيرة وحالات الوفاة في وقت لاحق.
 
وبلغت نسبة إشغال وحدات العناية المركزة لعلاج كورونا 25.7% في الساعة الخامسة بعد ظهر يوم الأحد، حيث تكون 662 سريرا مشغولة من بين 2.573 سريرا في جميع أنحاء البلاد.
روسيا اليوم
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