living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتقادات شديدة لرئيس الوزراء الأسترالي بسبب "أبريل الشمس في هافانا"

14
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في بيان رسمي، انتقدت فرقة "دراغون" الموسيقية النيوزيلندية رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لاستخدامه أغنية لها في حملته الانتخابية.
 
وقال موسيقيو الفرقة بهذه المناسبة: "إنها خطوة وقحة حين يستخدم سياسي الموسيقى لإظهار إنسانيته قبل الانتخابات" في إشارة إلى رحلة رئيس الوزراء الأسترالي لقضاء إجازة في هاواي مع اندلاع حرائق غابات ضخمة في أرجاء البلاد.
 
وكان موريسون قد ردد بنفسه مقطعا من أشهر أغاني هذه الفرقة وهي "أبريل الشمس في هافانا"، على شاشة القناة التلفزيونية الأسترالية "9 نيوز" في حلقة مكرسة لعائلته وعلاقتها بمسيرته السياسية.
 
كما تطرقت الحلقة التلفزيونية إلى حادثة ذهاب موريسون وعائلته لقضاء إجازة في شتاء 2019 واضطراره إلى العودة بشكل عاجل بسبب الانتقادات الشديدة بحق رئيس الوزراء.
 
يشار إلى أن "دراغون" هي فرقة لموسيقى الروك تم تشكيلها في يناير 1972 في  مدينة أوكلاند بنيوزيلندا. كانت نجحت في بيع 50000 أسطوانة من أغنيتها "أبريل الشمس في هافانا" التي أذيعت في أكتوبر 1977، وأصبحت واحدة من أكثر أغاني الفرقة نجاحا، حيث حلّن في المرتبة الثانية في التصنيفات الأسترالية والمرتبة التاسعة في نيوزيلندا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout