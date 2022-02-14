باريس.. إطلاق النار على رجل هاجم شرطيا بسكين

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أفادت مراسلتنا في العاصمة الفرنسية، باريس، أن رجال الشرطة الفرنسية أطلقوا النار على شخص هاجم أحد عناصرهم بسكين.

وأشارت إلى أن الحادث وقع في "محطة قطارات الشمال" Gare du Nord ، في باريس.

وأوضحت أنه لا يوجد ربط بين الحادث والعمل الإرهابي حتى الآن، وأن دوافع المهاجم غير معروفة حتى اللحظة.

من ناحيتها، قالت وكالة فرانس برس إن شرطيين "أطلقا النار على رجل هددهما بسكين" في محطة قطارات في باريس، من دون ذكر لأي تفاصيل.

يشار إلى أن شرطيا كان قد أصيب بهجوم بسكين في مدينة كان في الثامن نوفمبر الماضي.

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إصابة الشرطي و "تحييد المهاجم"، حسبما نقلت "رويترز".

ونقل تلفزيون "بي.إف.إم" نقلا عن مصدر للشرطة، بأن المهاجم فتح باب سيارة شرطة متوقفة أمام مركز للشرطة، وطعن شرطيا بسكين.

وأضاف أنه حاول بعد ذلك مهاجمة شرطي ثان، لكن شرطيا ثالثا كان في السيارة أيضا، أطلق النار عليه فأصابه بجروح خطيرة.