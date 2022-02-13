في البرازيل.. مقتل مشجّع بالرصاص عقب خسارة بالميراس أمام تشيلسي

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أكدت الشرطة البرازيلية أن رجلًا قُتِلَ بالرصاص خلال أعمال شغب، مساء السبت، بعد أن اندلعت اشتباكات بين جماهير بالميراس الذين شاهدوا فريقهم يخسر أمام تشيلسي الإنكليزي في نهائي كأس العالم للأندية.

وأطلق الرصاص على الرجل، الذي قالت الشرطة إنه حارس في سجن خارج الخدمة، خارج ستاد بالميراس في ساو باولو حيث تجمع آلاف المشجعين لمشاهدة المباراة على شاشات كبيرة.

ووفقًا لما نقلته وكالة ”رويترز“، قالت الشرطة العسكرية في بيان: ”اندلعت بعض الاشتباكات بين المشجعين مما تسبب في أعمال شغب وقُتل رجل بالرصاص“.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود، في حين أكد بيان الشرطة العسكرية إنه تم القبض على رجل واحد.

وأضافت الشرطة إنه سيتم تحليل الصور للتعرف على الآخرين المتورطين في أعمال الشغب، بينما واصلت الشرطة دورياتها في المنطقة لمنع أي اضطرابات جديدة.

وكان تشيلسي الإنكليزي قد توج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على بالميراس مساء السبت في أبوظبي بنتيجة 2-1 بعد التمديد.

وسجّل هدفي أبطال أوروبا البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 55، والألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 117 من ركلة جزاء، بينما أحرز رافاييل فيغا هدف بالميراس الوحيد في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.