كرزاي: قرار بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة «عمل وحشي»

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دعا الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، اليوم الأحد، الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إعادة النظر في قراره، بتقسيم مبلغ سبعة مليارات دولار أميركية، من الأموال الأفغانية المجمدة، بين ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) والمعونات الإنسانية.



وفي حديثه في مؤتمر صحافي، في كابل، قال كرزاي إنه يتعين استخدام الأموال المجمدة لضمان تحقيق الاستقرار للعملة الأفغانية والنظام المالي للبلاد، ككل. وأضاف: «الشعب الأفغاني الكثير منه هو الضحية مثل تلك الأسر، التي فقدت أحباءها. حجب الأموال أو الاستيلاء عليها، من شعب أفغانستان... هو عمل غير عادل وظالم ووحشي ضد الشعب الأفغاني».ودعا الرئيس الأفغاني السابق الأميركيين إلى الاعتراف بمعاناة الشعب الأفغاني.



وذكر كرزاي أن الشعب الأفغاني يدفع الثمن، رغم أن أسامة بن لادن، الذي ينسب إليه بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، قضى بعض الوقت في أفغانستان، لكنه عاد لاحقاً إلى باكستان، حيث قتل في نهاية الأمر.



ولم يكن هناك أي أفغان بين الإرهابيين، الذين تورطوا في الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك في عام 2001.



ودعا البنك المركزي الأفغاني أمس السبت إلى التراجع عن القرار والإفراج عن الأموال، قائلاً إنها ليست ملكاً لحكومات ولا أطراف ولا جماعات.



ولدى أفغانستان أصول بقيمة تسعة مليارات دولار، بما في ذلك مبلغ بقيمة سبعة مليارات دولار في أميركا. ويتم الاحتفاظ بباقي الأموال في ألمانيا والإمارات وسويسرا.