الرئيس الأوكراني: ملتزمون بعملية السلام والتسوية الدبلوماسية للصراع مع روسيا

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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، “أننا ملتزمين بعملية السلام والتسوية الدبلوماسية للصراع”، وذلك في إشارة إلى الوضع على الحدود بين بلاده وروسيا.

وفي الأيام الأخيرة، زادت توقعات التقارير الغربية بشأن “غزو روسي” لأوكرانيا، خلال الاسبوع المقبل، حيث تشهد العلاقة بين الدول الغربية وروسيا، توترًا بسبب الحشود العسكرية الروسية، على حدود أوكرانيا، والتي تتهم روسيا بحشد القوات الروسية بهدف “غزو” أوكرانيا، بينما يرفض الجانب الروسي تلك الاتهامات، ويتهم كييف، بتعمد التصعيد في إقليم دونباس، الخاضع لسيطرة الموالين لموسكو شرق أوكرانيا، وبممارسة “العنصرية” ضد الروس، كما اتهم الناتو، بالتخطيط لتوسيع وجوده على الحدود مع روسيا.