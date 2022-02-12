living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"تلغراف" تحذف مقالا يزعم تزويد وزيرة الخارجية البريطانية حمضها النووي لروسيا

12
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذفت صحيفة "تلغراف" البريطانية مقالا يزعم أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس زودت روسيا بحمضها النووي عندما أجرت اختبار"ب سي آر" أثناء زيارتها إلى موسكو.
 
ونُشر المقال على موقع الصحيفة على الإنترنت قبل 14 ساعة. يوجد رابط للمادة في بحث "غوغل"، ولكن عند النقر فوقه ، تظهر رسالة تفيد بعدم العثور على الصفحة. يتم تخزين نسخة احتياطية لصفحة الويب مؤقتًا على خوادم Google.
 
في وقت سابق، نشرت صحيفة "تلغراف" مقالا أفادت فيه أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس يمكن أن تزود روسيا بحمضها النووي عن طريق اجتياز اختبار "بي سي آر" خلال زيارة إلى موسكو.
 
وقالت الصحيفة: "أثيرت مخاوف بشأن احتمال أن ليز تروس "قدمت حمضها النووي للروس" باختبار عدم الإصابة بفيروس "كورونا" خلال زيارتها الأخيرة إلى موسكو.
 
في وقت سابق، قال مصدر في قصر الإليزيه لوسائل الإعلام إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انفصل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطاولة طويلة في الكرملين لأن الزعيم الفرنسي رفض الخضوع لاختبار "بي سي آر" لفيروس كورونا في روسيا. قال مصدر مقرب من الرئيس إن الجانب الفرنسي لا يمكنه السماح بسقوط الحمض النووي لماكرون في الأيدي الخطأ.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout