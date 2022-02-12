"تلغراف" تحذف مقالا يزعم تزويد وزيرة الخارجية البريطانية حمضها النووي لروسيا

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حذفت صحيفة "تلغراف" البريطانية مقالا يزعم أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس زودت روسيا بحمضها النووي عندما أجرت اختبار"ب سي آر" أثناء زيارتها إلى موسكو.

ونُشر المقال على موقع الصحيفة على الإنترنت قبل 14 ساعة. يوجد رابط للمادة في بحث "غوغل"، ولكن عند النقر فوقه ، تظهر رسالة تفيد بعدم العثور على الصفحة. يتم تخزين نسخة احتياطية لصفحة الويب مؤقتًا على خوادم Google.

في وقت سابق، نشرت صحيفة "تلغراف" مقالا أفادت فيه أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس يمكن أن تزود روسيا بحمضها النووي عن طريق اجتياز اختبار "بي سي آر" خلال زيارة إلى موسكو.

وقالت الصحيفة: "أثيرت مخاوف بشأن احتمال أن ليز تروس "قدمت حمضها النووي للروس" باختبار عدم الإصابة بفيروس "كورونا" خلال زيارتها الأخيرة إلى موسكو.

في وقت سابق، قال مصدر في قصر الإليزيه لوسائل الإعلام إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انفصل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطاولة طويلة في الكرملين لأن الزعيم الفرنسي رفض الخضوع لاختبار "بي سي آر" لفيروس كورونا في روسيا. قال مصدر مقرب من الرئيس إن الجانب الفرنسي لا يمكنه السماح بسقوط الحمض النووي لماكرون في الأيدي الخطأ.