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بلينكن ينوي التواصل مع لافروف قبيل مكالمة بايدن مع بوتين

12
FEBRUARY
2022
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه ينوي إجراء مكالمة هاتفية اليوم السبت مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على خلفية تصعيد التوترات بين موسكو والغرب حول أوكرانيا.
 
وصرح بلينكن، أثناء مؤتمر صحفي عقده في فيجي اليوم، بأن الولايات المتحدة لا تزال ترى "مؤشرات مقلقة جدا لتصعيد روسي، منها نشر المزيد من القوات عند حدود أوكرانيا"، مكررا تهديده بأن واشنطن وحلفاءها سيفرضون على وجه السرعة عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو في حال "غزوها" أوكرانيا.
 
في الوقت نفسه، أشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في تسوية الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا "إذا كانت روسيا مهتمة بذلك".
 
وسيجري اتصال بلينكن ولافروف المتوقع قبل المكالمة التي من المقرر أن تجرى مساء اليوم بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا، جو بايدن وفلاديمير بوتين.
روسيا اليوم
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