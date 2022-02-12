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إعلام: الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن إجلاء موظفي سفارتها في كييف اليوم

12
FEBRUARY
2022
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تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، الإعلان عن إجلاء موظفي سفارتها في كييف.
 
ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مصدر أمريكي، قوله: "يقول المسؤولون الأمريكيون إن وزارة الخارجية تخطط للإعلان في وقت مبكر من يوم السبت [بالتوقيت المحلي] أن جميع الموظفين الأمريكيين في السفارة في كييف سيضطرون إلى مغادرة البلاد قبل الغزو الروسي الخطير".
 
وأشار المصدر إلى أنه يمكن نقل عدد محدود من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، حتى تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على وجود دبلوماسي في البلاد.
 
وحثت بريطانيا، يوم الجمعة، رعاياها على مغادرة الأراضي الأوكرانية على الفور، ونصحت المواطنين البريطانيين بتجنب السفر إلى هناك.
 
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، نشرته على موقعها الرسمي.
 
وقالت الوزارة: "تعتبر سلامة وأمن المواطنين البريطانيين على رأس أولوياتنا، ولهذا السبب قمنا بتحديث نصائح السفر الخاصة بنا. نحث الرعايا البريطانيين في أوكرانيا على المغادرة الآن عبر الوسائل التجارية (الرحلات الجوية) بينما لا تزال متاحة".
 
وأضافت: "يجب على البريطانيين الذين يختارون البقاء في أوكرانيا إبقاء خطط مغادرتهم قيد المراجعة المستمرة، والتأكد من تحديث وثائق سفرهم".
 
وكانت الخارجية الروسية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة.
 
وفي الوقت نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحدًا ولا تقلق أحدا.
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