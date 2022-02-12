living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العالم يحبس أنفاسه مع نذر "حرب عالمية".. المفتاح بيد بوتن

12
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع ارتفاع لهجة التصريحات الأميركية على خلفية تأزم الأوضاع الأوكرانية تبدو مؤشرات الصدام ونشوب حرب بين واشنطن وموسكو تلوح في الأفق، فيما يستبعد مراقبون حدوث ذلك الأمر وأن "الخطوط الحمراء" الأميركية لن يتجاوزها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
 
غير أن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن رفعت مؤشرات توسع الصراع المحتمل إلى حدوده القصوى مع موسكو، وقال في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "على المواطنين الأميركيين المغادرة الآن".
 
وأضاف: "نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم. إنه وضع مختلف للغاية، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة".
 
كما حذر الرئيس الأميركي من أن القوات الأميركية لن تتمكن من إجلاء رعاياها الفارين من الأراضي الأوكرانية في حال بدأت روسيا بالاجتياح.
 
وأكد بايدن على أن الأمر سيكون بمثابة "حرب عالمية عندما يبدأ الأميركيون والروس بإطلاق النار على بعضهم. نحن في عالم يختلف كثيرا" عما كان عليه سابقا.
 
وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، يوضح الأكاديمي الأميركي بجامعة فلوريدا، إرك لوب، أنه على الرغم من تصريحات بايدن، إلا أن الولايات المتحدة ستتجنب الحرب مع روسيا نظراً للنتائج المتوقعة والتي لن تكون بحال في صالح المجتمع الأميركي وسياساته، وتحديدا مع خبرات الحرب السابقة التي أرهقت قطاعات مختلف داخل الولايات المتحدة، كما هو الحال مع تبعات الصراع في العراق وأفغانستان.
 
وبحسب الأكاديمي الأميركي، فقد تكون الولايات المتحدة متحفظة أو مترددة في مواجهة قوى صاعدة مثل روسيا بشكل مباشر، كما رأينا في تعاطيها السياسي والميداني مع الوضع بسوريا، مرجحا أن تستمر الولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، ومحاولة إظهار جبهة موحدة مع حلفائها الأوروبيين ضد موسكو في الناتو وكذا في المؤسسات الدولية الأخرى.
 
يتفق مع الرأي ذاته، الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات، ديفيد دي روش، والذي يؤكد أن بايدن لا يريد صراعا عسكريا مع روسيا، مع الوضع في الاعتبار أن مطالب روسيا يبدو من المستحيل تنفيذها.
 
ويشير دي روش في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن بوتن ينظر إلى الناتو على أنها منظمة تسيطر عليها واشنطن، ويعتقد أنه إذا أقنع بايدن بأنه لا ينبغي على الناتو إرسال قوات إلى ليتوانيا، على سبيل المثال، فإن الناتو سينسحب منها.
 
ويردف: "ما قاله بايدن هو أنه إذا عمدت روسيا إلى غزو أوكرانيا، فستكون معزولة تماما عن النظام المالي الغربي، فالعقوبات الاقتصادية سلاح استراتيجي مؤثر وفعال".
 
وفيما يتصل بالأسلحة المتوقع استخدامها في حال نشوب حرب بين موسكو وواشنطن، يقول دي روش إن "الأسلحة التقليدية لن تكون محور الحرب وحدها إنما سيجري توجيه الصواريخ والضربات العسكرية بالتزامن مع الحرب الإلكترونية، والتي سيتم تخصيصها من مواقع رادار الدفاع الجوي وشبكات الاتصالات اللاسلكية.
 
ويتابع: "الحرب الإلكترونية الروسية كذلك هي ميزة روسيا الرئيسية (بصرف النظر عن الكتلة العسكرية الهائلة)".
 
وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" يشرح المراقب الدولي السابق لدى الأمم المتحدة كمال الزغول أن تصريحات بايدن جاءت بعد تحقيق للجيش الأميركي، الثلاثاء الماضي، حول الانسحاب من أفغانستان العام الماضي والذي أثارته صحيفة "واشنطن بوست" بعد استقصاء صحفي تضمن 2000 صفحة من المقابلات، لافتا إلى أنه وجد في التقرير أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية تأخرتا في الرد على تقدم طالبان السريع للسيطرة على كابل، مما شكل ضغطا على بايدن ليقول مثل هذا التصريح حول أوكرانيا تجنبا للخطأ السابق في افغانستان.
 
ووفق الزغول، فالسبب الآخر وراء هذا التصريح الملفت أن الإدارة الأميركية لم تجد أي رد ليّن من روسيا خاصة بعد لقاء ماكرون مع بوتن ولقاء وزيرة خارجية بريطانيا مع لافروف وزير خارجية روسيا، بالإضافة الى استخدام 6 سفن برمائية بالقرب من الشواطئ الأوكرانية.
 
ويردف: "هناك حزم من إدارة بايدن مستمد من التاريخ ولا يمكن ارتكاب خطأ عام 2014 عندما احتلت روسيا شبه جزيرة القرم لأن واشنطن تعرف مدى فداحة خسارة روسيا في حالة الحرب".
 
تصريح بايدن جاء لتجنب ما أسماه "حرب عالمية"، حسبما يوضح المراقب الدولي السابق لدى الأمم المتحدة، وهذا يعطي مؤشر أن أميركا لن تنخرط بجيشها داخل أوكرانيا، لكنها ستبقى تقدم الدعم اللوجستي للجيش الأوكراني ودول أخرى هذا من جانب.
 
من جانب، آخر بدا واضحا من خلال التصريحات أن الروس جاهزون للغزو، وإذا وقعت الحرب فستكون داخل أوكرانيا وشواطئها ودعم للمتمردين في إقليم دونباس وخسائر المدنيين ستكون فادحه. وفق للزغول.
 
ويخلص الزغلول إلى أنه مازالت هناك أجواء للحلول الدبلوماسية حول أوكرانيا ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بالحرب طالما موسكو تنتظر الحج إليها دبلوماسيا، والخسارة المتوقعة للطرفين أوكرانيا وروسيا ستكون فادحة جدا، وتصريح بايدن هو احترازي بحت وفيه حسم لعدم التنازل عن المصالح مقابل عدم اللين الروسي في القضية.
 
وإلى ذلك، يقول المحلل السياسي الأميركي مايكل مورغان إن تحذير الرئيس الأميركي بشأن الحرب تلك المرة هو تحذير شديد اللهجة تجاه روسيا وبوتن، وخاصه بعد إصرار روسيا في حشد الجنود والأسلحة على حدود أوكرانيا.
 
ومنذ فتره تعالت نبرة الرئيس الأميركي في تحذير بوتن من غزو أوكرانيا، الأمر الذي بات واقع من المتوقع حدوثه في الفترة القليلة القادمة وقد استدعى التهديد بعقوبات اقتصاديه شديده على روسيا.
 
ويرى مورغان في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن تعبير الحرب العالمية الشاملة الذي صرح به بايدن لا يعني حربا بالمفهوم المعروف ولكنه "من وجهه نظري يقصد أنها ستكون بمثابة حرب كبيره قد تتطور إلى شيء ما، مما جعل المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي تخرج علي العديد من الشاشات التليفزيونية لتوضيح وتعديل هذا التصريح".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout