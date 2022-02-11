البيت الأبيض يخطط لتطبيع الحياة في أميركا رغم أنف كورونا

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بدأ البيت الأبيض في إعداد استراتيجية لإخراج البلاد من وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا وإعادة الحياة إلى طبيعتها بالرغم من ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات، ولتحقيق هذا الهدف جمع البيت الأبيض خبراء الصحة والمختصين لتطوير ما وصفه أحد كبار المسؤولين بخطة المضي بالبلاد قدمًا، وفقا لتقرير أوردته شبكة ABC News الأميركية.

لكن الخطة رفيعة المستوى من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تم استباقها من قبل مجموعة من حكام الولايات الديمقراطيين هذا الأسبوع الذين قرروا رفعوا القيود المفروضة على المواطنين بسبب كورونا.

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين باساكي: "نحن مستمرون في نقل توصيتنا إلى الحكام بشكل مباشر بأن يلتزموا بإرشادات الصحة العامة الفيدرالية، ولكن أيضًا فهمنا أنهم قد يتخذون قرارات بناءً على ما يشعرون أنه الأفضل لمجتمعاتهم" .

وأضافت: "نحن نتفهم بالتأكيد الحاجة إلى التحلي بالمرونة، لقد سئم الناس من ارتداء الكمامات".

وبعد شهور من اتباع إرشادات وكالات الصحة العامة، أعلن العديد من حكام الولايات الديمقراطيين هذا الأسبوع عن خطط لرفع إلزامية الكمامات في المدارس وأماكن أخرى.

وذكرت 6 ولايات وهي: كاليفورنيا وديلاوير وإلينوي ونيويورك وأوريغون ورود آيلاند، أنها ستتخلى عن إلزامية الكمامات في الأسابيع القليلة المقبلة في الأماكن العامة.

وفيما يتعلق الأمر بالمدارس، ستتوقف ماساتشوستس ورود آيلاند ونيوغيرسي وديلاوير وكونيكتيكت وأوريغون عن فرض طلب الكمامات في الأسابيع القليلة المقبلة، تاركًا الأمر للمقاطعات التعليمية الفردية لتقرير الأمر.

وتتعارض هذه القرارات مع توصيات مركز السيطرة على الأمراض (CDC).

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي للصحافيين يوم الأربعاء إن مركز السيطرة على الأمراض يعمل على تحديث توجيهاته. لكنها رفضت ذكر المعايير المحددة التي يمكن استخدامها للمساعدة في إبلاغ الولايات بما يتعين القيام به.

وأضافت والينسكي: "نحن بالطبع نلقي نظرة فاحصة ونقوم بتقييم معدلات انتقال العدوى، بينما نتطلع إلى تحديث ومراجعة إرشاداتنا".

وأوضحت: "كما تعلمون دخول المرضى إلى المستشفى لا يزال مرتفعًا، ومعدلات الوفيات لدينا لا تزال مرتفعة".

وذكرت أن "مركز السيطرة على الأمراض يخطط لتحديث الإرشادات وإبلاغ صناع القرار بشأن إلزامية الكمامات قريبًا".

وعلى الرغم من أن مركز السيطرة على الأمراض لا يزال يوصي بالكمامات في الوقت الحالي، أفادت والينسكي أن هذا الموقف ليس إدانة للولايات التي تخطط لرفع إلزامية الأقنعة في الأسابيع القليلة المقبلة، عندما يكون من المرجح أن تكون الحالات والاستشفاء والوفيات أقل.

واختتمت والينسكي: "في جزء من مراجعتنا للمراقبة نحن ننظر إلى حالات الشفاء والوفيات، وبالطبع يتم اتخاذ هذه القرارات على المستوى المحلي، لكن في الوقت الحالي، لا تشير أي من هذه البيانات إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تتخلى عن إلزامية الكمامات".