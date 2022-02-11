رجل طعن 6 أفراد من عائلة واحدة أثناء نومهم

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ذكرت الشرطة الأميركية، بحسب ما تقلت وكالة "أسوشيتد برس"، أن رجلًا طعن ستة أفراد من عائلة واحدة، في فيلادلفيا، موضحة

أن حادث طعن الأفراد الستة وقع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وعلى ما يبدو، أنه طعنهم أثناء نومهم، قبل اعتقاله لاحقا، مشيرة إلى أن من بينهم ثلاث نساء، نقلن إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما كان رجلان وامرأة في حالة مستقرة.