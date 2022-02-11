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رجل طعن 6 أفراد من عائلة واحدة أثناء نومهم

11
FEBRUARY
2022
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ذكرت الشرطة الأميركية، بحسب ما تقلت وكالة "أسوشيتد برس"، أن رجلًا طعن ستة أفراد من عائلة واحدة، في فيلادلفيا، موضحة

أن حادث طعن الأفراد الستة وقع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وعلى ما يبدو، أنه طعنهم أثناء نومهم، قبل اعتقاله لاحقا، مشيرة إلى أن من بينهم ثلاث نساء، نقلن إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما كان رجلان وامرأة في حالة مستقرة.
من جانبه، لفت رئيس مفتشي شرطة فيلادلفيا، سكوت سمول، أن المهاجم المشتبه به، الذي وصفته الشرطة بأنه شاب يبلغ من العمر 29 عاما، كان يعيش في نفس المنزل، وقد ضبطته الشرطة ملطخًا بالدماء على بعد عدة بنايات، وقد أصيب بجروح في يديه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، رجال التحقيقات يواصلون العمل لتحديد الدافع وراء حادث الطعن.
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