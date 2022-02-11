كوريا الشمالية مخاطبة الاتحاد الأوروبي: "تدخلاتكم لا تطاق"

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وصفت كوريا الشمالية انتقادات الاتحاد الأوروبي لسلسلة عمليات إطلاق الصواريخ التي أجرتها بيونغ يانغ الشهر الماضي، بأنها تدخل في شؤونها الداخلية و "لا تطاق".

وفي بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الكورية الشمالية الإلكتروني، أدان ري سانغ ريم، رئيس رابطة كوريا الشمالية - أوروبا، بشدة ما صدر عن الاتحاد الأوروبي مؤخرا من شجب لتجارب الصواريخ الكورية الشمالية باعتبارها تهديدا للسلام والأمن الدوليين والإقليميين.

وقال المسؤول الكوري الشمالي في البيان "ندين هذا بشدة ونرفضه باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتنا وعملا لا يطاق من التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا. إجراءاتنا لزيادة القدرة الدفاعية الوطنية لا تسبب أي تهديد أو ضرر للدول المجاورة والمنطقة".

وتابع في هذا السياق قائلا إن الصوت يتزايد يوما بعد يوم في المجتمع الدولي، "بأن الولايات المتحدة، الطرف المعني مباشرة بقضية شبه الجزيرة الكورية، يجب أن تتخذ إجراءات حقيقية لوقف تعميق الحلقة المفرغة للتوتر".

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت 7 جولات من تجارب الصواريخ هذا العام، وألمحت أيضا إلى احتمال إنهاء وقفها الاختياري المستمر منذ سنوات للتجارب النووية والصواريخ طويلة المدى.