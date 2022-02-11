living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إطلاق نار وضح النهار وسط شارع في نيويورك

11
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق النار على عامل صرف صحي في مدينة نيويورك الأمريكية من مسافة قريبة في وضح النهار وعلى رصيف أحد الشوارع المزدحمة.
 
ويظهر في الفيديو مطلق النار (رجل يرتدي سترة صفراء) يسحب بندقيته ويطلق ثلاث طلقات بينما يسير باتجاه موظف إدارة الصرف الصحي، الذي يسقط على الرصيف بينما تسمع امرأة تصرخ في الخلفية. ومن بعدها فر مطلق النار من مكان الحادث في سيارة.
 
وقال رجال الشرطة إن العامل أصيب بطلق ناري في ساقه وإن إصابته غير "مهددة للحياة".
 
ويظهر مقطع فيديو آخر تم التقاطه قبل لحظات من إطلاق النار، تقول الشرطة إنه خلاف بين العامل وصديق ابنته السابق.
 
شوهد عامل الصرف الصحي وهو يمسك برجل ويطرحه أرضا، ثم يركله بشكل متكرر في رأسه وهو مستلق على الرصيف. ليس من الواضح ما إذا كان الرجل على الأرض ويصرخ قائلا: "لا تفعل ذلك"، فيما يستمر الأول بضربه بشكل وحشي.
 
وقالت متحدثة باسم شرطة نيويورك لصحيفة "نيويورك بوست" إن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة 11 صباحا خارج شقة ابنة الرجل بعد اندلاع المشاجرة.
 
وقالت الشرطة إنها لا تعرف بعد من أطلق الرصاصة، مشيرة إلى أن المشتبه به فر في سيارة مرسيدس سوداء للضحية. فيما نقل العامل إلى المستشفى نتيجة إصابته بطلق ناري في فخذه الأيسر. 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout