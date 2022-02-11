إطلاق نار وضح النهار وسط شارع في نيويورك

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انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق النار على عامل صرف صحي في مدينة نيويورك الأمريكية من مسافة قريبة في وضح النهار وعلى رصيف أحد الشوارع المزدحمة.

ويظهر في الفيديو مطلق النار (رجل يرتدي سترة صفراء) يسحب بندقيته ويطلق ثلاث طلقات بينما يسير باتجاه موظف إدارة الصرف الصحي، الذي يسقط على الرصيف بينما تسمع امرأة تصرخ في الخلفية. ومن بعدها فر مطلق النار من مكان الحادث في سيارة.

وقال رجال الشرطة إن العامل أصيب بطلق ناري في ساقه وإن إصابته غير "مهددة للحياة".

ويظهر مقطع فيديو آخر تم التقاطه قبل لحظات من إطلاق النار، تقول الشرطة إنه خلاف بين العامل وصديق ابنته السابق.

شوهد عامل الصرف الصحي وهو يمسك برجل ويطرحه أرضا، ثم يركله بشكل متكرر في رأسه وهو مستلق على الرصيف. ليس من الواضح ما إذا كان الرجل على الأرض ويصرخ قائلا: "لا تفعل ذلك"، فيما يستمر الأول بضربه بشكل وحشي.

وقالت متحدثة باسم شرطة نيويورك لصحيفة "نيويورك بوست" إن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة 11 صباحا خارج شقة ابنة الرجل بعد اندلاع المشاجرة.

وقالت الشرطة إنها لا تعرف بعد من أطلق الرصاصة، مشيرة إلى أن المشتبه به فر في سيارة مرسيدس سوداء للضحية. فيما نقل العامل إلى المستشفى نتيجة إصابته بطلق ناري في فخذه الأيسر.