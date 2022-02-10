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عائلة الطفل السوري المختطف فواز قطيفان تترقب بعد انتهاء المهلة!

10
FEBRUARY
2022
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حالة من الترقب في درعا السورية مع انتهاء المهلة التي حددتها العصابة الخاطفة لتسليم الفدية، مقابل تسليم الطفل المختطف فواز قطيفان، واستمرار انقطاع التواصل مع أفرادها.

المهلة انتهت منذ مساء الأمس، وقبل ذلك كانت العائلة أعلنت على لسان الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان أنها جمعت المبلغ المطلوب (500 مليون ليرة/140 ألف دولار)، وأنها جاهزة للالتزام بما وعدت به، “لكن العصابة الخاطفة لم تتصل حتى الآن”.


صفحات إخبارية في مدينة درعا، قالت إن الطفل ما زال قيد الاختطاف، دون أن يكون هناك أي تواصل مع الخاطفين.

وبدأت قضية الطفل تتفاعل في سوريا وخارجها بعد شريط مصور نشره الخاطفون قبل نحو أسبوع، للطفل الذي اختطفته قبل 3 أشهر، في بلدة إبطع، ويظهر الطفل في الفيديو وهو يتعرض للتعذيب، بهدف الضغط على العائلة، لدفع الفدية.

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