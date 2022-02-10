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احتجاجات الشاحنات المضادة لقيود كورونا تصل إلى فرنسا

10
FEBRUARY
2022
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تجمع متظاهرون في فرنسا، في قافلة أطلقوا عليها" كونفو دي لا ليبرتيه" أو "قافلة الحرية"، مستلهمين، مفهوم "قافلة الحرية" لسائقي الشاحنات الكنديين، المضادة لقيود فيروس كورونا.
 
احتجاجات الشاحنات المضادة لقيود كورونا تصل إلى فرنساشرطة نيوزيلندا تزيل مخيم اعتصام لمحتجين ضد لقاحات كورونا
وتجمع حوالي 200 متظاهر صباح يوم أمس الأربعاء في موقف للسيارات في نيس، الواقعة في جنوب فرنسا على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.
 
وقال أشخاص في المجموعة إنهم يعتزمون تنظيم مسيرة إلى باريس وبروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) للمطالبة بإنهاء قيود كوفيد -19.
 
وقال الكثير من المتظاهرين إنهم "لا يفهمون سبب سريان فرض اللقاح في فرنسا"، مضيفين أن "عملنا هو أن نبلغ أوروبا أن وضع قيود صحية حتى عام 2023 هو شيء لا يمكن لغالبية مواطنينا فهمه".
 
وفي بربينيان بالقرب من حدود البلاد مع إسبانيا تجمعت "قافلة حرية" أخرى تضم نحو 200 شخص يتوجهون نحو باريس.
 
يذكر أن فرنسا فرضت الشهر الماضي قيود لقاح صارمة حظرت بشكل فعال غير المطعمين من جميع المطاعم والساحات الرياضية وأماكن أخرى مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، التي يدفعها متحور "أوميكرون" شديد العدوى في جميع أنحاء البلاد.
 
وقد جمعت صفحة على "فيسبوك" تحت اسم " كونفو دي لا ليبرتيه" أكثر من 300 ألف عضو منذ إنشائها في أواخر الشهر الماضي.
روسيا اليوم
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