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انطلاق تدريبات "عزيمة الاتحاد" الروسية – البيلاروسية

10
FEBRUARY
2022
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روسيا اليوم: قالت وزارة الدفاع الروسية، إن روسيا وبيلاروس بدأتا المناورات العسكرية المشتركة تحت اسم "عزيمة الاتحاد 2022".

 

وأضافت الوزارة، في بيانها: "بدأت في 10 فبراير، في ساحات التدريب العسكرية البيلاروسية، المناورات الروسية- البيلاروسية المشتركة تحت اسم عزيمة الاتحاد 2022، وذلك في إطار المرحلة الثانية من اختبار قوات الرد السريع في الدولة الاتحادية".

 

وتتم هذه المناورات للتدرب على تنفيذ مهام "التصدي للعدوان الخارجي من خلال القيام بعملية دفاعية، وكذلك لمكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد".

 

وسيتم خلال تنفيذ "عزيمة الاتحاد" تعزيز الأمن على حدود الدولة لمنع تغلغل الجماعات المسلحة وإغلاق قنوات نقل الأسلحة والذخيرة. وخلالها سيقوم العسكريون من الدولتين، بالبحث عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية ومجموعات التخريب والاستطلاع للعدو المفترض وتدميرها.

 

وسيتم تنفيذ المناورات في ميادين التدريب البيلاروسية، دومانوفسكي وجوزسكي وأوبوز ليسنوفسكي وبريست وأوسيبوفيتشسكي، وكذلك في مناطق معينة من أراضي بيلاروس. وكذلك سيتم استخدام المطارات العسكرية البيلاروسية، بارانوفيتشي ولونينتس وليدا وماشوليشي.

 


وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات قتالية ومقرات الإدارة والتنظيم من الدائرة العسكرية الشرقية الروسية، ستشارك في هذه التدريبات مع القوات المسلحة البيلاروسية.

روسيا اليوم
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