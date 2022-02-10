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رئيسي: تمسك بايدن بسياسة ترامب الفاشلة عقبة أساسية لتقدم المفاوضات

10
FEBRUARY
2022
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روسيا اليوم: اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اتصال برئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، أن تمسك الإدارة الأمريكية بـ"السياسة الفاشلة" للرئيس السابق، دونالد ترامب، عقبة أساسية في المفاوضات.

 

وذكر مكتب الرئيس الإيراني، في بيان أصدره أمس الأربعاء، أن رئيسي وكيشيدا أجريا اتصالا هاتفيا، حيث قال الرئيس الإيراني إن تمسك الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس، جو بايدن، بـ"السياسة الفاشلة التي اتبعتها الإدارة السابقة يمثل عقبة أساسية أمام تحقيق تقدم مقبول في المفاوضات" الجارية في فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.

 

وأشار رئيسي إلى أن إيران تتطلع إلى أبعد من الاتفاق النووي وتسعى لتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى بما يتماشى مع المصالح المشتركة.

 

وشدد رئيسي على أن إيران "تسلك مسار تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتتابع تنمية علاقات حسن الجوار، وستواصل جهودها البناءة لتوفير الأمن بالتعاون مع دول المنطقة لتحقيق الاستقرار الدائم".

 

واعتبر الرئيس الإيراني أن التدخلات الخارجية تمثل سببا أساسيا لانعدام الأمن في المنطقة، وشدد على ضرورة حل الأزمة في اليمن من خلال مفاوضات بين الأطراف اليمنية.

 

وأضاف: "من الضروري اليوم رفع الحصار الظالم على اليمن لمنع الجريمة المروعة لقوات التحالف في إبادة وقتل الشعب اليمني الأعزل".

روسيا اليوم
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