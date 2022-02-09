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توصل علماء في جامعة Fudan في شنغهاي إلى طريقة جديدة لاختبار فيروس كورونا، والتي يقولون إنها حساسة وأسرع بكثير من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

وتتضمن الطريقة الجديدة أجهزة استشعار كهروميكانيكية قادرة على الكشف بدقة عالية عن SARS-CoV-2 RNA في المادة الوراثية البشرية، وفقا للدراسة التي نُشرت يوم الاثنين في مجلة Nature Biomedical Engineering Science.

وقال الباحثون: "قمنا بتطبيق جهاز استشعار حيوي كهروميكانيكي لاكتشاف فيروس SARS-CoV-2 في جهاز نموذج أولي متكامل ومحمول، وأظهرنا أنه اكتشف RNA الفيروس في أقل من أربع دقائق".

وتضمنت الدراسة اختبار الطريقة الجديدة على 33 عينة مأخوذة من مرضى مصابين بـ "كوفيد-19" و54 عينة تحكم سلبية مأخوذة من أشخاص مصابين بالإنفلونزا والحمى، وكذلك من أشخاص يتمتعون بصحة جيدة. وأجريت اختبارات PCR أيضا.

وأظهر المستشعر الكهروميكانيكي الجديد نتائج مطابقة بشكل ممتاز لاختبارات PCR، حيث أظهرت نتائج إيجابية للمصابين بـ "كوفيد-19"، وسلبية لعينات أخرى. واستُلمت نتائج الاختبار في غضون أربع دقائق.

ويقول العلماء إن أجهزتهم يمكن أن تسمح بالكشف السريع والتشغيل السهل في بيئات مختلفة بما في ذلك "المطارات والعيادات وأقسام الطوارئ المحلية وحتى في المنزل".

وأعرب عن الأمل في أن مزيدا من التطوير لطريقة الاختبار الكهروميكانيكية يمكن أن يسمح أيضا لتشخيص دقيق لأمراض أخرى.

ويستغرق اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، وهو الطريقة الأكثر انتشارا للكشف عن عدوى "كوفيد-19"، عدة ساعات لإظهار النتائج ويتطلب بنية تحتية معملية محددة قد لا تكون متاحة في العديد من المواقف. وتؤدي الطرق الأخرى للتشخيص السريع التي طُوّرت في جميع أنحاء العالم عموما إلى نتائج أقل دقة من اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.