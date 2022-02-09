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الإمارات تقرر إلغاء قيود «كورونا» تدريجياً

9
FEBRUARY
2022
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قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، إن الدولة ستلغي القيود على الطاقة الاستيعابية بالأنشطة والفعاليات كافة في الإمارات تدريجياً لتصل إلى أقصاها بحلول منتصف شباط.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، في وقت سابق اليوم، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء الوباء إلى 2273 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1538 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 862 ألفاً و514 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2457 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من «كورونا» في البلاد، إلى 791 ألفاً و318 حالة.

وأعلنت الوزارة، إجراء نحو 477 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

الشرق الأوسط
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