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إصابات كورونا عالميا تتجاوز 400 مليون إصابة!

9
FEBRUARY
2022
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 400 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 400.514.564، وإجمالي الوفيات 5.762.582.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ908.817 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 77.051.275.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ634.118 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 26.793.497.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 504.062 وإجمالي إصابات 42.339.611.

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ329.951 وإجمالي إصابات 12.946.888.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 309.752 وإجمالي إصابات 5.160.767.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات207.114 وإجمالي إصابات 3.372.895.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 159.220 وإجمالي إصابات 18.055.318.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 149.512 وإجمالي إصابات 11.765.767.

وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.719 وإجمالي إصابات 4.580.093.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 136.197 وإجمالي إصابات 5.985.516.

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