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"اغتصاب" بدرجة رجال الأعمال.. سيدة تتهم مسافرا بالاعتداء عليها على متن طائرة

9
FEBRUARY
2022
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ألقت السلطات البريطانية القبض على رجل يبلغ من العمر 40 عاما، بعد أن قالت سيدة إنه اغتصبها على متن رحلة عبر المحيط الأطلسي من مطار نيوارك في ولاية نيوجيرزي  إلى لندن، وذلك قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا على ذمة التحقيق. 

وأفادت صحف بريطانية، أن المرأة التي تبلغ من العمر 40 عاما أيضا، ادعت بأن الرجل، وهو يحمل الجنسية البريطانية، فرض نفسه عليها، في درجة رجال الأعمال، بينما كان الركاب الآخرون نائمين، وذلك على متن رحلة شركة يونايتد إير لاينز الليلية، الأسبوع الماضي. 

وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة في لندن، أن الضباط اعتقلوا الرجل حين هبطت الرحلة في مطار هيثرو، في وقت مبكر من صباح 31 يناير الماضي، ثم تم إطلاق سراحه على ذمة التحقيق بعد استجوابه. 

وكانت صحيفة "ذا صن" قد أبلغت عن الحادث المروع لأول مرة، وقالت نقلا عن مصدر في الشرطة، إن الراكبين كانا جالسين في صفوف منفصلة في درجة رجال الأعمال، وإن المرأة بدت "حزينة للغاية" عندما أبلغت طاقم الطائرة بالهجوم المزعوم، مما دعا لإبلاغ شرطة لندن التي تعاملت مع الحادث.

وأفادت صحيفة "ذا ديلي بييست"، بأن الرجل والمرأة يبدو أنهما لم يكن يعرفان بعضهما البعض، لكنهما شوهدا وهما يتحدثان ويشربان شيئا مع بعضهما قبل الرحلة وأثناءها ".

وأكدت شركة يونايتد إيرلاينز في بيان قدمته للصحيفة أن المرأة أبلغت الطاقم بالادعاءات، مما سمح لهم بإبلاغ السلطات، مشيرة إلى أنها ستتعاون مع جهات إنفاذ القانون في أي تحقيق. 

 
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