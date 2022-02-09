مشكلة عالميّة ستواجهها البشريّة

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أعلن البروفيسور لوران غينزبيتل، رئيس المختبر الزراعي الرقمي في معهد سكولكوفو الروسي للعلوم والتكنولوجيا، أن البشرية بعد 30 عاما ستحتاج إلى ضعف كمية البروتين الحالية.

ويشير البروفيسور في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن عدد سكان العالم بحلول عام 2050 سيصل إلى 9 مليارات نسمة. ولتوفير الغذاء لهذا العدد الكبير من الناس سنحتاج إلى ضعف كمية البروتين المستهلكة حاليا.

ويضيف: أي نقص في البروتين يعتبر مشكلة مستقبلية، يعمل العلماء على حلها الآن، عن طريق الحصول على غذاء بروتيني من الحشرات أو زيادة إنتاجية النباتات.

ويقول: "بحلول عام 2050، ستحتاج البشرية إلى مضاعفة إنتاج البروتين. ووفقا للتوقعات سيبلغ تعداد سكان العالم 9 مليارات نسمة، ما يتطلب كمية أكبر من البروتين لتغذيتهم".

ويضيف موضحاً: تقليديًّا يتناول الأوروبيون القمح والعدس، ولكن في مناطق أخرى مثل جنوب آسيا أو إفريقيا، يعتمدون على الأرز والحمص. أي أن الحمص في هذه المناطق هو المصدر الرئيس للبروتين.