استطلاع: 42% من مؤيدي ترامب يرون أن أزمة أوكرانيا ليست من شأن أمريكا

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يعتقد أكثرمن 40٪ من الناخبين، الذين صوتوا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات، أن أزمة أوكرانيا ليست من شأن الولايات المتحدة، وفقا لاستطلاع "Yahoo News" و"YouGov".

وبحسب الاستطلاع ، فإن 49٪ ممن صوتوا لصالح ترامب يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب ألا تقبل "أحدا" من أطراف النزاع. وأن الأزمة الأوكرانية ليست من اختصاص الولايات المتحدة، في حين يرى 38٪ من المصوتين أنه من مصلحة أمريكا إيقاف روسيا ومساعدة أوكرانيا.

والدراسة التي أجريت في الفترة من 3 إلى 7 فبراير الجاري، شملت حوالي 1.6 ألف بالغ أمريكي.

وأعربت كييف ودول غربية مؤخرا عن قلقها بشأن الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا، وهددت بفرض عقوبات جديدة حساسة على موسكو.

من جهتها أكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة، وتبرير توسع الناتو شرقا.