"بيان تهديد" يجبر طائرة أمريكية على تغيير مسارها!

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قالت شركة "أميركان إيرلاينز"، إنه تم تحويل رحلة جوية كانت متجهة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي، ليلة الاثنين/الثلاثاء، بعد أن أدلى أحد الركاب بـ"بيان تهديد" تجاه الطاقم.

وأقلعت الرحلة، بحسب الشركة، من مطار شارلوت دوغلاس الدولي وكانت متوجهة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي.

ولفت متحدث باسم "أميركان إيرلاينز"، إلى أن الرحلة تم تحويلها، بسبب إدلاء أحد الركاب ببيان تهديد تجاه أحد أفراد الطاقم".

وهبطت الطائرة في مطار البوكيرك الدولي في نيو مكسيكو، حيث كانت سلطات إنفاذ القانون المحلية تنتظر لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وشكر المتحدث باسم الشركة الطاقم على احترافه، قائلا: "نشكر طاقمنا على احترافهم، ونعتذر لعملائنا عن أي إزعاج تسبب فيه الراكب".

ولم تذكر شركة الطيران ماهية بيان التهديد، ولم تكشف عن اسم الراكب.