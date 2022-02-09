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إجلاء زوج كامالا هاريس من مدرسة بواشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة

9
FEBRUARY
2022
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أخرج جهاز الخدمة السرية دوغ إمهوف، زوج كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي من إحدى المدارس بواشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة.
 
وتم إجلاء إيمهوف، من مدرسة دنبار الثانوية عند الساعة 2:18 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وفي الساعة 2:34، تم الطلب من المعلمين والطلاب إخلاء المبنى الواقع في شمال غرب واشنطن العاصمة.
 
وقال المتحدث باسم المدارس الحكومية في مقاطعة كولومبيا ، إنريكي جوتيريز، إن الإخلاء جاء بسبب "تهديد بوجود قنبلة"، مشيرا إلى أنه "تم إجلاء جميع الأفراد الذين كانوا في المبنى.. لكن ليس لدي تفاصيل إضافية الوقت الحالي".
 
وقالت نادين سميث، مديرة مدرسة دنبار الثانوية، إن بروتوكول المدرسة في حالة حدوث مثل هذا التهديد هو "إخلاء المبنى ونقل الطلاب إلى مكان بعيد"، مبينة أنه "تم إرسال الطلاب إلى منازلهم بناء على أوامر من مسؤولي مدارس المقاطعة لأن الأمر سيستغرق على الأقل ساعة أو ساعتين حتى تقوم الشرطة بتفتيش المبنى بحثا عن عبوات ناسفة".
روسيا اليوم
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