living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مساعدة سابقة لترامب: الرئيس السابق كان يأكل وثائق ممزقة

9
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت مساعدة البيت الأبيض السابقة أوماروزا مانيغولت نيومان، أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان "يمضغ ويأكل وثائق ممزقة"، خشية من أن يتم كشفها علنا.
 
مساعدة سابقة لترامب: الرئيس السابق كان يأكل وثائق ممزقةالسلطات الأمريكية تصادر صناديق من الوثائق الرئاسية من مقر ترامب بفلوريدا
وقالت مانيغولت نيومان إن ترامب "أحب تمزيق تلك الوثائق لأنه أصبح مدركا أن الكثير من هذه الوثائق الحساسة سيتم الكشف عنها في وقت ما"، مشيرة إلى أنه في إحدى المرات و"بعد أن غادر (محامي ترامب السابق) مايكل كوهين المكتب البيضاوي ودخلت من بعده، كان دونالد يمضغ ما مزقه للتو".
 
ولفتت إلى أن "الأمر كان غريبا جدا لأنه مصاب برهاب الجراثيم ولا يضع الورق في فمه أبدا"، مضيفة: "كان لديه عادة تمزيق هذه الأشياء... قلبي مع الأشخاص المسؤولين عن الذهاب إلى صناديق القمامة و استعادة هذه الوثائق".
 
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات بعد يوم واحد من مصادرة السلطات الأمريكية عدة صناديق تحتوي على رسائل سياسية تابعة للبيت الأبيض كانت محفوظة بطريقة مخالفة للقانون في مقر إقامة ترامب، بولاية فلوريدا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout