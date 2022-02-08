ارتفاع مفاجئ لجسر في فلوريدا يتسبّب بوفاة راكبة دراجة بشكلٍ مأساوي!

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توفيت امرأة في ولاية فلوريدا بشكلٍ مأساوي الأحد، حيث سقطت من جسرٍ في منطقة ويست بالم بيتش الأميركية أثناء عبورها بواسطة دراجتها الهوائية.

وأفادت شرطة ويست بالم بيتش بأن المرأة كانت تعبر جسر رويال بارك حوالي الساعة الواحدة ظهراً، وكانت على بُعد حوالي 10 أقدام من نهاية الجسر عندما ارتفع، ما أدّى إلى سقوطها.

وأوضحت الشرطة أن أحد المارة في الجوار حاول مساعدتها، لكنها سقطت بشكل مأساوي من علو خمسة أو ستة طوابق حيث توفيت فور سقوطها على الخرسانة”.

وبدأت الشرطة بالتحقيق في وفاة المرأة لمعرفة الأسباب الّتي أدت إلى رفع الجسر على الرغم من وجود أحد المشاة عليه.