فيديو المؤتمر الصحفي.. هل "تجاهل" بوتين ضيفه ماكرون بهذه الحركة؟

وتظهر لقطات بوتين وهو يسير نحو باب القاعة التي عقد فيها المؤتمر الصحفي، متقدما خطوات عده عن ضيفه، الذي راح يتبعه ناحية الباب.

وعقد بوتين وماكرون اجتماعا استمر خمس ساعات في محاولة فرنسية لخفض حدة المخاوف من احتمال غزو موسكو جارتها أوكرانيا.

وصرح ماكرون بعد الاجتماع بأنه بات يرى "إمكانية" لتحقيق تقدم في المحادثات بين موسكو وكييف بشأن النزاع المشتعل في شرق أوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله حيال وجود "حلول ملموسة وعملية" لخفض التوتر بين روسيا والغرب.

ومن جهته، قال بوتين بعد محادثاته مع ماكرون إن موسكو "ستبذل كل ما في وسعها لإيجاد تسويات تناسب جميع الأطراف".

وأشار إلى أن مقترحات تقدم بها ماكرون بإمكانها أن "تشكل أساسا لخطوات إضافية" باتجاه تخفيف حدة الأزمة المرتبطة بأوكرانيا، دون أن يقدم تفاصيل.