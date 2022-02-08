"فايزر" تتوقع مداخيل بـ54 مليار دولار في 2022

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قالت شركة الأدوية الأميركية "فايزر" إنها تتوقع مداخيل بـ32 مليار دولار لقاء بيع لقاحها المضاد لكورونا في 2022، فضلا عن 22 مليارا أخرى من مبيعات دوائها المخصص لعلاج المرض.



وبدأت "فايزر" تجربة سريرية في أواخر الشهر الماضي على لقاح كورونا الذي يستهدف متغير "أوميكرون" لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا، إن "فايزر" تتوقع أن يكون اللقاح جاهزا بحلول شهر آذار.

وتعمل شركة "فايزر" وشريكتها "بيونتيك" أيضا مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية لتسريع ترخيص اللقاح للأطفال دون سن الخامسة هذا الشهر.