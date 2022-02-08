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احتجاجات أوتاوا تثير قلق رئيس الوزراء الكندي

8
FEBRUARY
2022
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قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن الاحتجاجات التي يقودها سائقو الشاحنات ضد قيود فيروس كورونا في العاصمة أوتاوا، يجب أن تتوقف، مشيرا إلى أنها تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
 
وقال ترودو متحدثا إلى أعضاء البرلمان الفيدرالي: "هؤلاء الأفراد يحاولون عرقلة اقتصادنا وديمقراطيتنا والحياة اليومية لمواطنينا. يجب أن يتوقف هذا".
 
وأشار ترودو، إلى أن سكان أوتاوا "لا يستحقون الاضطهاد في أحيائهم".
 
وانطلقت في أوتاوا منذ 29 يناير الماضي الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة على القيود المفروضة في البلاد على خلفية انتشار فيروس كورونا، وذلك بمبادرة من سائقي الشاحنات. وكان المحتجون يطالبون السلطات بإلغاء كل القيود المرتبطة بالجائحة وتطعيم السكان والتي تتناقض، برأيهم، مع دستور البلاد.
 
وكانت الاحتجاجات تجري بشكل سلمي في الأصل، غير أن الشرطة فتحت عددا من القضايا الجنائية بحق المتظاهرين. وعلى خلفية هذه الأحداث انتقل رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، إلى مقر آخر لأسباب أمنية.
 
وأعلنت شرطة أوتاوا أنها ستنشر نحو 150 شرطيا إضافيا في أحياء المدينة بسبب الاحتجاجات المستمرة، ويوم الاثنين، أعلن رئيس بلدية أوتاوا جيم واتسون حالة الطوارئ في المدينة فيما يتعلق بالاحتجاجات.
روسيا اليوم
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